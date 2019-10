September oli Elronile rekordkuu

Elroni rongidega tehti septembris üle 728 000 rongisõidu. Võrreldes möödunud aasta sama perioodiga kasvas reisijate arv 9%. Sõitjate koguarv septembris on Elroni jaoks uus reisijate kuurekord.

Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo sõnas, et kuna rongisõit on kiire, mugav ja turvaline, muutub see üha populaarsemaks. Selle tulemusena oli selle aasta september Elroni rongide jaoks läbi aegade populaarseim kuu. Viimati sõideti Eestis rongidega sama palju ligi 25 aastat tagasi, sõnas Kongo.

Elroni müügi ja arendusjuht kinnitas, et suurema täituvusega väljumistele planeeritakse jätkuvalt võimalusel pikemaid ronge, et kasvavale nõudlusele vastata. Samuti tihendab Elron detsembris sõiduplaani. «Muudame mõnevõrra liiklusgraafikut, et olemasolevaid ronge veelgi efektiivsemalt kasutada. Selle tulemusel saame näiteks Narva suunale lisada veel ühe ekspressrongi, mille sõiduaeg on umbes 2 tundi ja 15 minutit,» sõnas Kongo, lisades et täiendavaid väljumisi plaanitakse mujalegi ning et rongid hakkavad ka Turbani sõitma.

Ronnie Kongo sõnul näitavad viimased aastad väga selgelt, et vaid kiire ja mugav rongiliiklus suudab pakkuda sõiduautokasutusele ja sellega kaasnevatele negatiivsetele mõjudele arvestatavat alternatiivi. Enne uute rongide tulekut seati eesmärgiks kahekordistada rongisõitude arv aastaks 2020. «Täna saame öelda, et liigume väga jõudsalt selle eesmärgi täitmise suunas. Nüüd on õige hetk seada sihte järgmiseks kümneks aastaks, mil liikuvus ja selle säästlikkus muutuvad ühiskonna jaoks üha olulisemaks. Rongisõitude arvu veelkordne kahekordistamine aitaks väga oluliselt kaasa Eesti keskkonnaeesmärkide saavutamisele ja inimeste liikumisvõimaluste parandamisele. Selleks on vaja teha investeerimisotsuseid nii veeremi kui ka taristu osas – tõsta kiiruseid ja suurendada läbilaskevõimet,» rõhutas Kongo.