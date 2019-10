Hiiglaslikud vetsurullid päästavad USA koduperenaisi

Neid rulle, nimega Charmin Forever Roll, hakkas 2019. aasta kevadel müüma firma Procter & Gamble Co. Firma perekaupade innovatsioonijuht Rob Reinerman ütles, et nende esmaseks eesmärgiks on hinnata, kas vetsupaberirullide vahetamine on inimeste jaoks tülikam kui vetsupaberihoidja vahetamine, sest Charmin Forever Roll ning selle veelgi suurem sugulane Forever Roll XL tavahoidjatesse loomulikult ei mahu (Procter & Gamble pakub aga võimalust osta ka spetsiaalne hoidja Forever Rollile, mis on demonstreeritud ka artikli fotol).

Algselt hakati Forever Rolle välja andma 22- ja 30-sentimeetriste diameetritega versioonidena, kuid kuna Reinermani sõnul valis 90% ostjatest suurema variandi, siis otsustati väiksema rulli müük peatada ja 30-sentimeetrise diameetriga rulli kõrval toodi müügile veelgi suurem, 33 ja poole sentimeetrise läbimõõduga eksemplar.

Charmin Forever Rollis on 1700 vetsupaberi lehte, mis on võrdeline kahekümne nelja tavasuuruses vetsupaberirulliga, ning ta on mõeldud kestma vähemalt kuu aega. XL suuruses rullis on 2550 paberilehte, mis on kolmekümne kuue tavarulli jagu, ning ta kaalub umbes 1,35 kilo.

Reaktsioonid rullide kasutamise suhtes on olnud kahetised, kirjeldab Wall Street Journal. On neid, kes tunnevad kerget häbi koomiliselt suurte - kuid praktiliste - rullide omamise pärast ja on ka neid, kes võtavad asja huumoriga ning kelle jaoks on hiiglaslikud rullid vahva vestlusteema külalistega.