USA suurimate õllebrändide kisklus: kes valetab, kes varastab

Tegemist on ka omamoodi kättemaksuga, kuna Molson Coorsi USA filiaal MillerCoors kaebas märtsis Anheuser-Buschi USA filiaali Anheuser-Busch Companies LLC föderaalkohtusse põhjusel, et Anheuser-Buschi õlu Bud Light turunduskampaanias levitatakse valeinformatsiooni MillerCoorsi toodangu kohta. Nimelt väitis kõnealune Bud Lighti kampaania, et õlu otsesed turukonkurendid Miller Lite ja Coors Light sisaldavad maisisiirupit, erinevalt Bud Lightist. See väide leiti ebakorrektne olevat ning alates septembrist ei tohi Bud Lighti pakenditel enam turunduse eesmärgil kasutada fraasi «maisisiirupivaba». Bud Lighti kampaania väide tekitas nende rivaalis palju pahameelt just seetõttu, et suure fruktsoosisisaldusega maisisiirupil (mis erineb tavalisest maisisiirupist) on halb maine ja seda on süüdistatud terviseprobleemide, näiteks diabeedi tekitamises. MillerCoors aga kinnitas, et tarbijani jõudev toode ei sisalda maisisiirupit – kuigi seda kasutatakse pruulimisprotsessis – ning suure fruktoosisisaldusega maisisiirupit ei kasuta nende firma üldse.