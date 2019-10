Finnairi abil saab peagi lennata ümber maailma

«Alustame põnevusega koostööd Fiji Airwaysiga, mis tähendab Finnairi klientidele uut troopilist sihtkohta Vaikse ookeani lõunapiirkonnas,» lausus Arunas Skuja, Finnairi juht Baltikumis ja Ida-Euroopas. Finnairi kommunikatsioonijuht Manti Väätäinen-Pereira täpsustas omaltpoolt, et otselendu Fidžile ei tule, vaid vahepeal tuleb ümber istuda. Veel selgitas Väätainen-Pereira, et eesmärk on sisse seada ka lennumarsruudid Helsingi, Los Angelese, San Fracisco ja Nadi vahel. «Koostöö on eriline, sest võimaldab esmakordselt Finnairi lennukoodi all panna kokku ümbermaailmareisi läbi sihtkohtade Aasias ja USA läänerannikul,» lisas Skuja.