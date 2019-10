Ärajäänud Sweet Spot peab maksma pettunud lätlasele hüvitist

Läti kodanik ostis 2018. aasta suvel 118 eurot maksnud piletid muusikafestivalile, sest nägi festivali kuulutusel ja veebilehel, et üheks esinejaks on briti bänd London Grammar. Kontserdialale saabudes ja festivalialale sisenedes ei öelnud keegi, et peaesineja kontsert on tühistatud, kuid alal olevatel plakatitel bändi nime enam polnud. Tarbija pöördus festivali korraldaja poole, paludes selgitada, miks ei teavitatud inimesi peaesineja ärajäämisest ning palus 118 eurot tagastada, kuid vastust ei tulnud.

Tarbija teadis, et kogu summat ta tagasi ei saa, sest sisenes festivalialale ja palus seega tagastada 70% piletite summast ehk 82,6 eurot. Festivali korraldaja ei võtnud vaevaks vastata Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse pöördumistele ja seega otsustas Eesti tarbijavaidluste komisjon, et tarbijal on õigus raha teatud osas tagasi nõuda.

Samas leidis komisjon, et kuna London Grammar asendati teise välismaise bändiga, siis võetakse seda arvesse ja kuna tarbija võttis siiski üritusest osa, siis peab festivalikorraldaja talle hüvitama 30% piletite hinnast ehk 35,4 eurot.

Sellel aastal jäi festival ära

Juuni lõpus toimuma pidanud Sweet Spoti festival jäi sellel aastal ära. Sweet Spoti korraldajad teatasid Facebookis vähem kui kuu aega enne festivali, et üritus jääb ära. «Pole lihtsat viisi, kuidas seda öelda. Sweet Spot on kõrgete standarditega festival ja me ei lepi millegi muuga. Kahjuks oli tänavuse festivali korraldamisega liiga palju probleeme, mis viisid otsuseni üritus ära jätta,» kirjutati festivali lehel.