Suurimad uuendused nutitelefonide turul: uuenduslikud ekraanid ja välkkiire laadimine

Palju on avalikkuses räägitud sellest, et nutitelefonide turg on edasiminekutes stagneerunud ning ega tavakasutajal pole erilist vahet, millist nutifoni ta kasutab. Tasapisi tuleb aga nutitelefonidele erinevaid uuendusi, millest osad on visuaalselt lummavad, teised jällegi nähtamatud, kuid võimsad jõud taustal. Elisa seadmete tootejuht Kirill Šapošnikov loetles viis suuremat uuendust, mis on just jõudnud või õigepea jõuavad Eesti kasutajate sõrmede vahele. Nimetatavaid uusi omadusi saab leida tipptelefonidest, mis kvaliteedilt ja omadustelt on kõrgemas hinnaklassis.

Sujuvad ekraanid

Võimas riistvara võib tagada nutitelefonis väga hea kiiruse ja kasutuskogemuse, kuid sujuvam ekraan on hoopis midagi muud. Seni on igal nutitelefonil olnud ekraan, mis töötab 60 kaadrit sekundis ehk 60Hz sagedusel. Tasapisi on turule hakanud ilmuma nutitelefone, mille ekraan töötab hoopis 90Hz sekundis. Lihtsustatult tähendab see, et ekraanid kuvavad ekraanil toimuvat tihedamini, kiiremini ja täpsemini. Selle tulemusena tundub telefoni ekraan palju elavam ja sujuvam. Hetkel kasutavad suurtest brändidest sellist ekraani OnePlus 7 Pro ja 7T seeria ja Google Pixel 4 seeria telefonid. Eestis on ametlikult saadaval neist ainult OnePlusi mudelid.

Suuremad ekraanid

Aastaid tagasi võis kuulda arvamusi, et kõik tippmudelid on ekraanimõõtmetelt liiga suured ja vaikselt astutakse suurustega juba tahvelarvutite kandadele. Tänaseks on enamik suurte ekraanidega ära harjunud ja tootjad plaanivad teha veelgi suuremaid telefone. Samsung ja Huawei on avalikult välja kuulutanud oma volditavad telefonid, mis toovad taskusse tõepoolest tahvelarvuti suurused ekraanid. Mõned tootjad mängivad aga praeguste telefonide suurustega. Näiteks tutvustas Xiaomi äsja Mi Mix Alpha telefoni, mis on peaaegu üleni kaetud puutetundliku ekraaniga. Teised tootjad nagu OnePlus ja Samsung on aga eemaldanud «kulmu» ja liigutanud esikaamera telefoni külge mehhaaniliselt, saavutades nii võimalikult suure ekraani ja korpuse suhte.

Kõik peidetakse ekraani alla

Kui paar aastat tagasi tulid esimesed telefonid välja kulmudega, hakati koheselt spekuleerima, et tulevikus liigub kaamera hoopis ekraani alla. Tänaseks on meil ametlikult teada, et paar ettevõtet on sellega hakkama saanud, neist üks esimesi oli Xiaomi. Ametlikku toodet, mis seda kasutaks, veel lettidel ei ole, kuid tuleva aasta algul peetaval Barcelona Mobile World Congressil võib üsna tõenäoliselt selle tehnoloogiaga telefone juba näha. Loogilise järeldusena lisatakse seejärel ekraani alla ka näotuvastuseks mõeldud kaameraid.

Kui ekraani all olev sõrmejäljelugeja enam nii uudne pole, siis võrreldes füüsilise lugejaga pole need ikka samal tasemel. Uus aasta peaks tooma ka uue generatsiooni ekraanialuseid sõrmejäljelugejaid, mis peaksid senisest kiiremad ja täpsemad olema.

Üle 100-megapikslised kaamerad

Nutitelefonide kaamera on üks peamiseid müügiargumente uue telefoni ostmisel. Samsung on teinud sellel alal tõsise edasimineku, tuues turule esimese 108-megapikslise nutitelefoni kaamera sensori. Väidetavalt peaks uus sensor pakkuma kõrgklassi DSLR kaameratega võrdväärset resolutsiooni, tegema senisest veelgi paremaid pilte hämaras valguses ja võimaldama filmida videoid 6K resolutsioonis. On teadatuntud tõde, et megapikslite või kaamerate arv pildikvaliteeti ei määra, aga esimeste testpiltide põhjal paistab uus sensor olevat üks turu võimsamaid. Eesti turule peaksid selle sensoriga telefonid jõudma järgmisel aastal.

Välkkiire laadimine

Möödas on ajad kui telefoni peab terve öö laadima, et seda järgneval päeval normaalselt kasutada. Aina enam leiab telefonidest kiirlaadimist, mis lubavad telefoni mõne tunniga täis või kiirelt pooltäis laadida. Telefonide uueneva USB standardiga tõuseb ka maksimaalse voolu suurus, mida üks peenike kaabel koos pisikese laadijaga edastada jõuab ning kõik tippmudelid toetavad täna ühel või teisel viisil kiirlaadimist - kliendisõbralikumad tootjad kaasavad kiirlaadija kohe telefoniga.