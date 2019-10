Võõraste sõbrakutsete ohud sotsiaalmeedias

Paljudel juhtudel on näiteks Facebooki kasutajad seadistanud oma profiilid selliselt, et vaid sõbrad näevad nende isiklikke andmeid. Sellisel juhul on ainuüksi isiklike andmete seisukohast riskantne võõraste sõbrakutseid aktsepteerida. Nii võib vaid sõprade silmade jaoks kirja pandud telefoninumber või e-posti aadress sattuda pahatahtlike mõtetega petturite kasutusse. «Kui selline info kätte saadakse, järgneb sellele tavaliselt väga täpselt sihitud õngitsuskiri või viirust sisaldava lingi jagamine,» lisas Käis. Kahtlase pealkirja või veebiaadressiga linke ei tohiks kindlasti avada,

Oluline on endale teadvustada, et iga uue sõbra suhtes tuleb sotsiaalmeedias olla sama valiv kui päriselus. Enne järgmise sammu astumist pärast sõbrakutse saamist tuleks tuvastada, kellega on tegu ning kas ta ikka on sinu sõber. «Ettevaatlikult tuleks suhtuda ka sellesse, kui võõra nimega sõbrakutse saatjal on sinuga teisigi ühiseid sõpru. See võib näidata vaid seda, et mõni teine sinu sõbralistis olija on juba langenud petturi lõksu,» kinnitas küberturvalisuse ekspert.