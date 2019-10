Soome uues kaubandusmekas käib tihe liiklus

Tripla näol on tegemist Põhjamaade suurima kaubanduskeskusega, kuhu on koondunud üle 250 poe ja söögikoha, ent kus asuvad näiteks ka Soome muusika Hall of Fame muuseum, Helsingi balletiakadeemia ja siseruumides paiknev rannaklubi Surf House. Triplas avati ka esmakordselt Soome turul LPP kaubamärkide poed Reserved, Cropp, House, Mohito ja Sinsay, mis on Eestis juba aastaid populaarsed olnud. Samuti saab Triplast ühistranspordi sidepunkt, kuna keskusega külgneb vastrenoveeritud Pasila rongijaam, mis muuhulgas ühendab Triplat Peterburiga. Triplas saab ka elektriautosid laadida - selleks otstarbeks on Triplas ligi 300 laadimispunkti.