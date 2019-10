A. Le Coq investeeris ligi 2 miljonit eurot väikepakkide liini

A. Le Coqi juhi Tarmo Noobi sõnul on mahlaturg Eestis püsinud viimased viis aastat stabiilsena ja olulisi investeeringuid tehtud pole. Kogu mahlakategooriast moodustab kartongist väikepakkide turg mahuliselt ligi 4%. Uue mahlaliini investeeringu peamiseks eesmärgiks on kasvatada portsjonpakkide turgu vähemalt poole võrra ja täiendada A. Le Coqi portfelli uute pakenditega. «Portsjonpakkide kasutamine terves toiduainetööstuses on viimase viie aastaga märkimisväärselt kasvanud ja näeme Euroopas ka juba jookide puhul, kuidas erinevate kategooriate tooted liiguvad suurematest pakenditest väiksematesse. On tekkinud suur hulk tarbijaid, kes eelistavad käepäraseid ja mugavaid portsjonpakke. Põhjuseid on mitu – muuhulgas kindlasti inimeste liikuv eluviis ja suurenev terviseteadlikkus. Uuelt liinilt tulevate toodetega täidame just nende tarbijate vajaduse,» sõnas Noop.

Noop lisas, et unikaalse portsjonpakkide liini võimekus on ligikaudu 30 000 liitrit päevas. Praegu tulevad liinilt Aura mahlad ja smuutid, kuid ettevõtte kinnitas oma ambitsioone, mainides et kindlasti jõuavad peagi väikepakkidesse täiesti uued tootekategooriad. «Uus liin võimaldab toota erineva suuruse ja kontseptsiooniga tooteid – lisaks 0,33-liitristele pakenditele ka 0,2 ning 0,25-liitriseid, korgi või korgita ning lisatud kõrrega minipakke,» rääkis Noop.