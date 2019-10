Võitlus vähiga: Eesti komöödiafilmi Ühemeheshow osatäitjad korraldavad heategevusliku oksjoni

Forum Cinemas turundusjuht Katre Kärtner märkis, et kino poodides on juba müügil ka heategevuslikud T-särgid, hinnaga 13,50 eurot, mille igalt ostult toetatakse vähiravifondi «Kingitud elu» 5 euroga. «Kino ise tegi juba esimese investeeringu ja nüüdsest on ka kõikidel meie töötajatel heategevuslikud T-särgid seljas,» lausus Kärner.