Nõmme ja Mustamäe lõimumine: valmis Ehitajate tee tunnel

«Suurepärane, et üks suur samm kahe linnaosa, Mustamäe ja Nõmme ühendamisel on tänaseks tehtud,» ütles Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats. «Tunnel parandab liikumisvõimalusi TTÜ spordihoone poolse metsa ja Üliõpilaste tee poolse metsa vahel ja kui seni nägime teeületajaid Ehitajate tee tõusu all, mis tekitas ohtlikke olukordi, siis nüüd on loodud aastaringne, mugav ja ohutu liikumisvõimalus. Kahjuks hetkel Ehitajate tee tunnel veel suusatunneli nime ei vääri, rajad tuleb ühendada, aga see olukord muutub peagi ning siis saab Glehni pargi ja Harku metsa radadega ühendatud ka Sütiste metsa terviserada,» kinnitas Laats.