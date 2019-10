Listeeriaskandaali lisandus ka M.V.Wooli toodangut töödelnud Lõuna-Eesti ettevõte

«Nii AS M.V.Wool Vihterpalu tootmisüksusele kui ka OÜ Peetsmanile on ettevaatusabinõuna kehtestatud nõndanimetatud listeeria nulltolerants, ehk ettevõttest väljastatav toodang ei tohi sisaldada listeeriat,» selgitas Kalda. OÜ Peetsman on ametile teadaolevalt ostnud toorainet ainult M.V.Woolilt.

«Oleme saatelehtede põhjal välja selgitanud, et Tartumaal asuv ettevõte OÜ Peetsman on ostnud toorainet ainult M.V.Wooli Harku tehasest. Samuti jõuab tooraine Vihterpallu Harku tehasest,» kirjeldas Kalda.

Veterinaar- ja toiduameti (VTA) peadirektori asetäitja Olev Kalda selgitas, et arvestades sel suvel läbi viidud sekveneerimise tulemusi, mille käigus uuriti ka eelmisel aastal leitud listeeriabaktereid, ning ettevõtete viimaste kontrollide ja proovivõttude tulemusi, kus tuvastati listeeriabakter mõlema ettevõtte puhul, oli vajalik täiendavate meetmete rakendamine tarbija kaitsmiseks.

Amet jätkab tihendatud kontrolle kalakäitlejate sektoris ning nõuete rikkumise tuvastamisel võtab vajalikud meetmed toidu ohutuse tagamiseks. Ettevõtjatele tuletab amet meelde, et käitleja vastutab toidu ohutuse tagamise eest.

Toit peab olema ohutu inimese tervisele ning olema nõuetekohane. Toidus ei tohi olla selle omadusi halvendavaid või inimese tervist ohustavaid parasiite, kahjureid ega võõrkehi.

Tarbijatele paneb amet südamele, et riskirühma kuuluvad inimesed peaksid vältima ebapiisavalt kuumtöödeldud ja põhiliseks listeeriabakteri levikufaktoriks oleva toore liha, kala ja toorpiima tarbimist.

Ka juhul, kui tooteid säilitatakse liiga kaua ja liiga soojas külmkapis, võib see põhjustada listeeria ülemäärast kasvu, kuna bakter on arenemisvõimeline ka madalatel temperatuuridel. Hoiduda tuleb toodetest, mis on ületanud säilimistähtaja.

M.V.Wool: viime kuumsuitsutatud lõhe ja forelli tootmise üle Harku tehasesse

M.V.Wool teatas VTA-le, et võtab kasutusele meetmeid toidu puhtuse tagamiseks Vihterpalus asuvas tehases.

«Sellele vaatamata tegi VTA ettekirjutuse, mida ettevõte on asunud täitma,» teatas M.V.Wool.

M.V.Wool otsustas lõpetada kuumsuitsutatud lõhe- ja forellitoodete tootmise Vihterpalu tehases ning viia see üle Harku tehasesse.

Sarnaselt Harku tehasele toimus suurpuhastus ja desinfitseerimine Vihterpalu tehases, seda 18.–20. oktoobril. Samuti kasutab ettevõte uudset puhastusainet iganädalasel tehase desinfitseerimisel ning puhastab iga päev seadmeid ja tarvikuid, teatas ettevõte.

VTA võttis 9. oktoobril Vihterpalu tehases toidu- ja uhtmeproovid ning VTA labori väitel tuvastati listeeriat ühes tootes, kuumsuitsutatud lõheribis, millest võetud viiest osaproovist oli üks positiivne. VTA ei määranud listeeriabakteri kogust ühes grammis tootes, kus kehtib Euroopa Liidu piirmäär 100 ühikut (Lm (cfu/g)), mis on ka tarbijale ohutu.

M.V.Wool lasi terviseameti nakkushaiguste laboril analüüsida ettevõtte Vihterpalu tehases võetud tooteproove, mis olid VTA ametniku poolt pitseeritud ning tulemused ei näita listeeria esinemist.

Vihterpalu tehase tootmisest võetud 15 proovis leiti listeeriat rookimisruumis asuvalt lõikelaualt ja suitsukala jahutusruumi trapist.

VTA teatas sel nädalal ka M.V.Woolile 3. oktoobril 2018 võetud proovist, mis Euroopa Riikliku Referentlabori 10. juulil 2019 välja antud teate kohaselt näitas sekveneerimistulemus listeeriatüve ST1247 esinemist.

VTA on küsinud M.V.Woolilt ärisidemete kohta nelja Eesti ettevõttega, millest üks oli täna VTA poolt nimetatud OÜ Peetsman. Ülejäänud ettevõtetest ühele ei ole M.V.Wool kala müünud. Juhul kui nende toodetest leiti tüvi ST1247, siis selle algallikas ei saa olla M.V.Wool.