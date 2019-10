Listeeriaskandaali lisandus Lõuna-Eesti ettevõte

«Nii AS M.V.Wool Vihterpalu tootmisüksusele kui OÜ Peetsmanile on ettevaatusabinõuna kehtestatud nõndanimetatud listeeria nulltolerants, ehk ettevõttest väljastatav toodang ei tohi sisaldada listeeriat,» selgitas Kalda. OÜ Peetsman on ametile teadaolevalt ostnud toorainet ainult M.V.Woolilt.