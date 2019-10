Veterinaaramet tegi listeeriakahtluse tõttu M.V.Woolile uue ettekirjutuse

Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) peadirektori asetäitja Olev Kalda selgitas, et arvestades sel suvel läbi viidud sekveneerimise tulemusi, mille käigus uuriti ka eelmisel aastal leitud listeeriabaktereid, ning ettevõtete viimaste kontrollide ja proovivõttude tulemusi, kus tuvastati listeeriabakter mõlema ettevõtte puhul, oli vajalik täiendavate meetmete rakendamine tarbija kaitsmiseks.

«Nii AS M.V.Wool Vihterpalu tootmisüksusele kui OÜ Peetsmanile on ettevaatusabinõuna kehtestatud nõndanimetatud listeeria nulltolerants, ehk ettevõttest väljastatav toodang ei tohi sisaldada listeeriat,» selgitas Kalda. OÜ Peetsman on ametile teadaolevalt ostnud toorainet ainult M.V.Woolilt.