Alexela alustas külmakindla diislikütuse vedu

«1. oktoobrist kuni 30. novembrini teevad kütusemüüjad ettevalmistusi, et diiselmootoriga sõidukite omanikud saaksid aina külmakindlamat diislikütust tankida. Diislikütuse ümbervahetamine suvisest kütusest talviseks on aeganõudev protsess ning selleks ongi Eestis kehtestatud kahekuine üleminekuperiood,» rääkis Alexela juhatuse liige Alan Vaht, kes ühtlasi märkis, et Alexela veab 23. oktoobrist oma tanklatesse -20 kraadise külmakindlusega diislikütust.