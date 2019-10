Fotod: Ülemiste keskuses avatud KFC-le joosti tormi

Varsti avab KFC esindus uksed ka Kristiine keskuses, kuigi täpset kuupäeva pole veel teada. «Novembri lõpus-detsembri alguses,» sõnas Postimehele Apollo Group OÜ arendusjuht Mauri Dorbek. Apollo Grupi juht Jaanus Vihand lisas, et plaanis on laieneda üle Eesti. «Järgmise aastanumbri sees lähme Tallinnast välja,» lubas ta.

Apollo Group on holding-ettevõte, mille suuromanikud on läbi UP Invest OÜ ja Sandbach OÜ Margus Linnamäe ja Ivar Vendelin. Läbi ettevõtete on UP-i omanduses ka Postimees.