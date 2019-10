5 põhjust, miks peaks rehve vahetama juba oktoobris

Seitsme kraadi reegel

7 kraadi on ülemaailmselt tunnustatud kriitiline temperatuurimäär, mis on ühtlasi ka rehvivahetushooaja konstant ning sellega nõustuvad pea kõik rehvispetsialistid. Kui õhutemperatuur on kõrgem, kui seitse kraadi, nakkuvad teekattega paremini suverehvid, kui madalam, siis talverehvid.

«7 kraadi reeglist on tänaseks juba kuulnud paljud autojuhid, kuid kõigil ei õnnestu temperatuuri alati adekvaatselt hinnata. Oktoobrikuus tõuseb küll päevane temperatuur sageli üle 10 kraadi, kuid sel ajal autot tihtipeale ei kasutatagi. Autoga sõidetakse pigem hommikul ja õhtul, mil temperatuur langeb alla 7 kraadi. Seetõttu soovitamegi panna talverehvid pigem varem, kui riskida varahommikul suverehvidega kiilasjääle sattumisega,» täpsustas Risto Kivisikk, Goodyear'i rehvimüügi juht Eestis.

Väiksemad järjekorrad

Kui olete kord oodanud rehvivahetuse esimese lumeni, siis teate, mida tähendab järjekord. Mõnedes teenindustes saab reserveerida konkreetse aja, kuid paljudes kohtades tuleb veeta aega elavas järjekorras. Seda saab vältida aga väga lihtsalt - vahetada rehvid juba oktoobrikuus.

Hiljem ei saa odavamalt

Erinevalt teistest kaubasegmentidest ei kehti rehvimüügis reegel, et viimasel päeval on kaup odavaim. Põhjus on lihtne - talverehve ostetakse ka detsembrikuus, sest just nii kaua viivitavad paljud inimesed rehvide vahetamisega. Seega pole mõtet odavaid väljamüüke oodata. Küll aga planeerivad müüjad turunduskampaaniaid kogu rehvivahetushooajale, mis algab juba oktoobri keskpaigas.

Plusskraadid talverehve liialt ei riku

Tihti lükkavad autoomanikud talverehvide monteerimist edasi, kuna kardavad rehvide kiiremat kulumist. Ekspertide sõnul pole talverehvid kohandatud soojadele ilmadele, kuid 2-3 nädalaga ei juhtu nendega ka midagi halba. Samas kui hilineda rehvivahetusega, on ohtlike ohuolukordade tekkimise tõenäosus liikluses hulga suurem.

«Kui võrdleme talverehvide kulumist 5 ja 25 kraadi juures on pikaajaline tulemus ilmne - külmale aastaajale ettenähtud pehmed rehvid kuluvad soojas kiiremini. Kuid paar nädalat ei mõjuta rehvi kulumist märgatavalt - palju mõistlikum on sõita paar soojema ilmaga nädalat talverehvidega kui sattuda üks kord suverehvidega kiilasjääle,» hoiatas Kivisikk.

Kui talverehvid on juba alla monteeritud, tuleb siiski meeles pidada, et sooja ilmaga nakkuvad need teekattega halvemini, kui suverehvid – sellega tasub arvestada nii pidurdamisel kui kurvides.

Pikemate sõitude puhul parem karta kui kahetseda

Statistika on näidanud, et novembrikuu esimene nädalalõpp on aasta üks avariiderohkemaid, sest nendel päevadel sõidavad paljud inimesed varahommikul autoga külla või mõnele üritusele, seda ka väiksema liiklusega kõrvalteedel. Samas õhutemperatuur tõuseb sel ajal tihtipeale vaevu mõned kraadid üle nulli ning novembrikuu öödel esineb ka öökülma. Seetõttu tuleks enne pikemaid sõite kõrvalteedel vältida riskantseid olukordi, mis suverehvide kasutamisega võivad kaasneda.