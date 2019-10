Valmis Eesti ringmajandust käsitlev koondleht

«Ringmajandus ja sellele ülemineku vajadus on nüüdseks juba laialt levinud, kuid selle pakutavad võimalused pole veel paljudele kohale jõudnud. Siit-sealt võis seni leida infokilde erinevate artiklite või ürituste kujul, kuid nüüd oleme kõik need kokku kogunud ühte veebipessa,» selgitas keskkonnakorralduse osakonna peaspetsialist Liisa Mihkla. «Kindlasti soovime kutsuda üles kõiki jagama meiega oma ringmajandust toetavaid algatusi, üritusi, edulugusid, artikleid ja muud sellesarnast, et teha sellest kõige kompaktsem ja samas mitmekülgsem koht ringmajandusuudisteks,» täiendas kodulehe projektijuht Jaana Merisaar.

Veebileht on kõigile huvilistele hea võimalus jälgida, kui kaugel on Eesti ringmajandusele üleminekul. Samuti leiab kodulehelt suvel valminud ringmajanduse indikaatorite uuringu ning mitmeid välismaiseid temaatilisi uurimusi. Lisaks on kodulehel erinevad rahastusvõimalused, edulood ning abimaterjalid, mis toetavad ringmajanduse ideede elluviimist.

«Kuna ringmajandus puudutab otseselt kõiki valdkondi, on ideaalis lehe lugejaskond suur. Ühelt poolt saab sealt julgustust ja teadmisi oma majandustegevuse keskkonnasõbralikumaks muutmiseks, teisalt on ringmajandus hea võimalus muuta keskkonnaprobleemid majanduslikeks võimalusteks, millest võidavad kõik,» ütles Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna juhataja Sigrid Soomlais.

Eesti keskkonnaministeerium töötab koos kõigi osalistega 2021. aastaks välja ringmajanduse arengudokumenti ja tegevuskava, et hoogustada Eesti majandusmudeli ringseks muutmist. Selleks, et see oleks võimalikult sisukas ja arvestaks kõige paremini kohalikke ressursse ja võimalusi, on vaja hinnata Eesti ringmajanduse hetkeolukorda ja tuleviku potentsiaali, kaasata huvigruppe ning õppida ka teiste riikide kogemustest.