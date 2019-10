KFC avamine tõi kohale ohjeldamatud massid

Dorbek kinnitas, et kuna tund aega enne sulgemist oli täitmata veel ligikaudu sada tellimust, siis oli ilmne, et kõiki huvilisi ei olnud võimalik teenindada. Selleks, et kõik vastu võetud tellimused ikka täidetud saaksid, otsustati tund aega enne sulgemist edasiste tellimuste vastuvõtmine lõpetada. «Kui me oleks juurde võtnud järgmised sada tellimust, siis me oleks ööseks tööle jäänud. Inimesi lihtsalt ei jäänud vähemaks,» kirjeldas Dorbek, kinnitades samas, et toorainega probleeme polnud ja seda jagus.

Dorbek sõnas, et tuleva avanädalavahetuse teenindamise võimekus sõltub ikkagi sellest, millised massid siis kokku tulevad. Teisisõnu: kuigi Dorbek lootis parimat, siis ei saa välistada, et sarnaste inimhulkade ilmnemisel võivad mõned õhtused kliendid kehakosutusest ilma jääda. «Me teadsime, et huvi KFC vastu on suur, aga et see on selline tuli isegi meile üllatusena,» sõnas Dorbek, kinnitades ka, et Ülemiste KFC töötajad on viimased seitse päeva restorani avamise tarvis köögis treeninud, ning varasemalt on nad läbinud ka kursused välismaal. Soovijate maht oli Ülemiste esinduse jaoks lihtsalt liiga suur. «Ilmselt nägite ise ka piltidelt ja video pealt - pole ammu sellist asja Eestis näinud, kus inimesed tunglevad sisse nagu vanadel talongiaegadel,» sõnas Dorbek.