Hoiatus: Nõmmel liigub potentsiaalne postivaras

Nõmme linnaosavalitsuse esindaja Liisa Salaki sõnul pole linnaosavalitsusse taolist kaebust esitatud, küll aga kinnitas Omniva meediasuhete juht Mattias Kaiv, et nende poole on sama kirjeldusega pöördunud üks klient, kellel soovitati politseiga ühendust võtta. «Omalt poolt oleme klientidele südamele pannud (ja teeme seda ka edaspidi), et postkast peaks olema lukustatav ning piisavalt suure avaga, et sealt ka paksem leht ja väike pakk sisse mahuks, aga teisalt piisavalt väike, et võõras käsi saadetistele ligi ei pääseks,» manitses Kaiv, lisades et registreeritud saadetiste puhul saab Omniva jälgida, kas saadetis on saajale väljastatud. «Selleks palume kliendil koos saadetise numbriga meie klienditeeninduse poole pöörduda,» sõnas ta.