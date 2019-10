Ines Karu-Salo moebrändi kiidetakse välismaal

Võitja selgitati professionaalse žürii ja lugejate koostöös. LuxLife konkursi eeskirjades on sätestatud, et «võitjaks kroonimiseks peab firma omamama laialdast tõendusmaterjali oma kompetentsist, innovaatilisusest ja pühendumisest suurepärase klienditeeninduse ning klientide rahulolu tagamisse.» Lisaks tunnustati KiRiVOO brändi sel aastal veel jätkusuutliku elustiili veebiajakirja Sublime poolt, kes pärjas «hea brändi» tiitliga 107 firmat, kelle seas oli ka KiRiVOO.

KiRiVOO asutaja ja juhi Ines Karu-Salo sõnul tulid võidud üllatusena ning rõõm on sedakorda suurem, et veel lapsekingades käivat moefirmat on juba märgatud ning väärikalt tunnustatud. Eestlaste endi käsitöö-naisterõivaid tootev Eesti moeettevõte KiRiVOO loodi 2015. aasta augustis ja selle esimene kollektsioon nägi ilmavalgust 2016. aastal. KiRiVOO rõivad on toodetud naha- ja keskkonnasõbralikest kangastest ning ettevõte peab äärmiselt oluliseks tootmisjääkide minimeerimist.