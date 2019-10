Tasub teada: need on interneti kõige ohtlikumad kuulsused

McAfee uuringu eesmärk oli levitada taaskordselt teavet, et kahtlaseid linke on targem netiavarustes mitte avada. Tihti seovad pahavara levitajad viirusliku lingi mõne kuulsuse pildiga, lootes et nende fännid sellele aktiivselt klikkavad (mis mingis mahus absoluutselt õnnestub) ja uudse info lootuses ka oma personaalset infot jagavad. McAfee paneb internetikasutajatele südamele, et teadvustataks ohte mitteametlikest allikatest pärineva sisu vaatamisel või tarbimisel. Samuti manitseb firma kõiki oma viirusevastaseid tõrjeprogramme aktiivsetena hoidma.