Uneprobleeme on asunud ravima kallistatav robot, kes hingab

Postimees jagas esmakordselt infot uneroboti Somnox kohta kaks aastat tagasi, mil ta oli veel prototüübi staadiumis. Praeguseks on aga umbes kahekilone robot - kes peaks voodis vähkrejatel aitama kergemini uinuda ja tagama kõrgekvaliteedilise une - kõigile soovijatele maailmaüleselt saadaval . Uinumise soodustamiseks tuleb robot kaissu haarata, peale mida peaks lühikese aja jooksul inimese hingamine kohastuma roboti sisseehitatud hingamisrütmiga, viies inimese rahuseisundisse (robot emuleerib füüsiliselt inimkeha hingamist). Samal ajal võib robot mängida meditatiivseid helisid, unemuusikat või valget müra ning soovi korral on telefonirakenduse kaudu võimalik robotit ka enda lemmiklugusi mängima panna. Robotis juba sisalduva muusikaloome eest vastutab helidisainifirma Manglemoose.

2018. aasta suve lõpus Reutersile antud intervjuus kommenteeris firma kaasasutaja Julian Jagtenberg, et tootearenduses proovisid nad üle 1000 erineva prototüübi, millest osad eritasid näiteks lõhnu ja osad muutsid temperatuuri. Testimise käigus selgus aga, et kõige kasulikumad funktsioonid uinumise abistamisel olid rahuliku hingamisrütmi imiteerimine ning mahedate helide mängimine.

Somnox tarnib oma robotit üle maailma. Tal on 30-päevane testperiood mille jooksul on võimalik raha tagasi küsida ning garantii on tootel kaks aastat. Toote taga on Hollandi robootikaharidusega ettevõtjad, kelle eesmärk Somnoxiga on asendada sõltuvust tekitavaid unetablette.