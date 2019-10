10 meelespead üürileandjale

4) Majapidamismasinate eest vastutab korteri omanik - üürnik vastutab üüritud asja kahjustumise eest, mis toimub ajal, kui asi oli üürniku valduses, kui ta ei tõenda, et kahjustumine toimus asjaoludel, mis ei tulenenud temast. Üürnik ei vastuta asja hariliku kulumise, halvenemise ja muutuste eest, mis kaasnevad asja lepingujärgse kasutamisega. Seega, kui pesumasin või külmik ei tööta seetõttu, et need on amortiseerunud, ei saa üürnik selle eest vastutada. Kui amortiseerunud külmik või pesumasin vajavad väljavahetamist uute vastu, siis see kulu jääb üürileandja enda kanda.

Üürileandja saab üürnikult nõuda hüvitamist ainult sel juhul, kui üürnik on asjade kahjustamises süüdi ja üürnik pole tõendanud vastupidist.

5) Ahiküttega korterite puhul on hooldus kokkuleppe küsimus – eelkõige on ehitise omaniku kohustuseks kontrollida ja hooldada korstent, et oleks tagatud tuleohutus. Selle teenuse peab tellima korterelamutes maja haldaja (kinnisvarahaldusfirma või korteriühistu) ja tasumise kohustus on korteriomanikel. Selline teenus kuulub elamu hooldustööde alla. Kui üürileandja on üürnikuga kokku leppinud, et üürnik tasub lisaks üürile ka kommunaalmakseid ja kolmanda isiku osutatud teenuste eest, siis see kulu sisaldub tavaliselt hooldustööde summas, mida korteriomanikud tasuvad vastavalt neile korteriühistu või kinnisvara haldusfirma poolt esiatud arvetele.

Seega on see üürniku ja üürileandja vaheline kokkuleppe küsimus.

6) Parkimisplats maja ees - see peaks sisalduma juba üüris. Selle eest eraldi tasu küsida üürnikult on ebamõistlik, sest üürniku huvi on siiski kasutada neid õigusi, mis kaasnevad korteri kasutamisega.

7) Üürilepingu kestus – tähtajaline või tähtajatu. Tähtajaline üürileping lõppeb tähtaja möödumisel, kui pole erakorraliselt üles öeldud. Tähtajatu üürilepingu lõpetamisest tuleb mõlemal poolel ette teatada kolm kuud.

8) Maakleri kasutamine – elu- või äriruumi üürileandmisel võib kasutada kinnisvaramaakleri teenust, kes peab tundma vajalikku seadusandlust ning vormistab vajalikud dokumendid (üürileping, üüripinna üleandmise-vastuvõtmise akt).

9) Üürniku tausta uurimine – selgitage välja, kes koos üürnikuga asuvad üüripinnale elama ja millistel põhjustel. Uurige üürniku ja tema abikaasa/elukaaslase tausta ja selgitage välja nende nimed ning isikukoodid (teavitage kindlasti, et soovite nende tausta uurida). Küsige, millega tegelevad ning kus töötavad, uurige vajadusel ka nende osalusega ettevõtete tausta ning tehke päringud vastavates andmebaasides (Ametlikud Teadaanded, äriregister, krediidiinfo, google otsing ning Facebook).