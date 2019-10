BLOGI Tormituuled on jätnud elektrita tuhandeid majapidamisi, terve Võru jäi tundideks vooluta ja veeta

Kui kella poole seitsme ajal õhtul oli elektrikatkestusi üle Eesti ligi 65 000, siis õhtu jooksul hakkas rikete arv tasapisi langema ja öösel kella ühe seisuga oli tormituulte tõttu vooluta veel ligi 35 000 majapidamist. Kõige rohkem jäi inimesi elektrita Lõuna-Eestis. Ka terve Võru linn jäi mitmeteks tundideks nii elektri kui veeta.

Kell 16.32 lülitusid Eleringi Võru alajaamas välja mitu elektriliini ja kogu linn jäi elektrivarustuseta. «Esialgse info kohaselt on Võru alajaama seadmetele lennanud alajaama hoone plekk-katuse tükid ning mitmed alajaama seadmed on saanud kannatada,» öeldi teates. Elering teatas kella poole kümne paiku, et elektri võib tagasi saada kolme-nelja tunni pärast. ​Kell 23.37 sai linn voolu lõpuks tagasi. Elektrikatkestuse tõttu oli katkenud ka linna veevarustus.

Elektrilevi teatel võib kõikide rikete lahendamine mitu päeva aega võtta.

«Kõige kehvem on olukord Lõuna-Eestis, kus üle 30 m/s puhunud tuul on jätnud meile väga palju rikkeid, mida lahendada,» ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen ning lisas, et rikkebrigaadid on tööl tugevdatud jõududega. «Rikkekohtade juurde liikumine on keeruline, kuna teed on murdunud puid täis. Kui veel paar tundi tagasi ei olnud metsas liikumine isegi mõeldav, siis nüüd saame ka sinna brigaade saata. Pinnas on aga mitu päeva sadanud vihmast pehme ja kinni jäämise oht on suur».

Klaassen ütles, et kui Saaremaal on lootust homse jooksul kõik rikked kõrvaldada, siis Pärnumaa esialgne prognoos on kuni kaks ööpäeva. «Muude piirkondade kohta prognoosi anda on hetkel väga keeruline, sest teadmata on sündmuse täielik ulatus, prognoosiks võib olla 3-7 ööpäeva. Loodame homse jooksul parema selguse saada,» lisas ta.

Lisaks elektrikatkestustele on torm kurja teinud ka teedel - teedele on murdunud palju puid ja päästeamet soovitab võimalusel vältida autodega liikumist.

«Viimase paari tunni jooksul on päästemeeskonnad üle Eesti olnud hõivatud sõiduteede vabastamisega, Lõuna-Eestis vajas üheaegselt teedelt eemaldamist üle saja puu,» teatas päästeamet. «Teed vabastatakse esimesel võimalusel, kuid ebamugavuste ja ohu vältimiseks soovitab päästeamet inimestel võimalusel tormipiirkonnas liiklemist vältida,» lisatakse teates.

Päästeameti soovitused tormi korral liiklemiseks:

Ära sõida autoga. Kui sõit on vältimatu, tangi auto ning võta kaasa laetud mobiiltelefon.

Sõidukit juhtides vali sobiv kiirus. Arvesta, et teele võib takistusi kukkuda.

Tugeva vihma korral peata sõiduk teeserval ning lülita sisse ohutuled. Ohutuled lülita sisse ka siis, kui teele langenud puu takistab edasi liiklumist – nii oled teistele liiklejatele märgatav ja vähendad raske õnnetuse juhtumise riski.

Lugeja Martin Paljak kirjutab: «Teekonnal Missost Tartusse oli valgust näha (kui Luhamaa piiripunkt välja arvata) alles Kanepis.»

FOTO: Martin Paljak

Lugeja Silver Koni kirjutab, et tema tee Elvast Tartusse osutus sama keeruliseks. Teel nägi ta ka bussi, mis oli sõiduteele murdunud puu taha seisma jäänud nii õnnetult, et sõidukile oli omakorda puu peale murdunud. «Viga õnneks keegi ei olnud saanud,» sõnas Koni.

FOTO: Silver Koni

Taavi Ustav Tartumaalt saatis pildi kasvuhoonest, mis langes samuti tormi ohvriks. «See aasta vist tomatit enam ei saa,» märkis ta.

FOTO: Taavi Ustav

Ilmateenistus andis õhtul tugeva tuule tõttu esimese taseme hoiatuse Saaremaale, Pärnumaale, Viljandimaale, Järvamaale, Jõgevamaale, Lääne-Virumaale ja Ida-Virumaale. Teise taseme hoiatus anti Tartumaale, Valgamaale, Põlvamaale ja Võrumaale.

Ilmateenistuse hoiatuste kaart. FOTO: ilmateenistus.ee