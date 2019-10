Tormituuled on jätnud elektrita ligi 60 000 majapidamist, vooluta ja veeta on terve Võru linn

Täna kella 19 seisuga on tormituulte tõttu vooluta ligi 60 000 majapidamist. Kõige rohkem on vooluta kliente Lõuna-Eestis. Ka terve Võru linn jäi elektrita.

Olukord kella 19.00 seisuga. Kui kella poole 19 ajal oli elektrikatkestusi üle Eesti ligi 65 000, siis tasapisi on rikete arv hakanud langema. FOTO: Elektrilevi katkestuste kaart

Täna kell 16.32 lülitusid Eleringi Võru alajamas välja mitu elektriliini ja kogu linn jäi elektrivarustuseta, teatas Elering.

«Esialgse info kohaselt on Võru alajaama seadmetele lennanud alajaama hoone plekk-katuse tükid ning mitmed alajaama seadmed on saanud kannatada,» öeldakse teates. Elering on asunud tuvastama avarii ulatust ja loodab lähematel tundidel välja selgitada, millal ja millises ulatuses on võimalik Võru alajaama töö taastada.

Võru alajaam. FOTO: Elering

Võru linnapea Anti Allas kirjutas sotsiaalmeedias: «Elekter on ära kogu linnast ja veel ei osatud Elektrilevist öelda, millal elektri tagasi saame. Pigem on tegemist pikemaajalise katkestusega.» Allas lisas, et varuda tuleks joogivett ja kasutada seda säästlikult ning amuti tuleks võimalusel püsida siseruumides ja ilma tõsise vajaduseta mitte koormata telefoniliine. Linnapea sõnul edastab linn informatsiooni Võru linna Facebooki lehel, Võrukate grupis ja levi kadumisel Vikerraadios.

Kella 20 paiku teatas AS Võru Vesi, et seoses elektrikatkestusega on katkenud ka linna veevarustus. Ettevõte ootab nüüd infot Elektrilevilt ja paralleelselt tehakse ettevalmistusi alternatiivplaani rakendamiseks.

Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen rääkis, et torm hakkas täna ennelõunast liikuma üle Saaremaa, Pärnumaa ja Viljandimaa ja on teinud elektrivõrgus erakordselt palju pahandust. «Tuule kiirus on paiguti üle 30 m/s ja selle tulemusel on mitmetes kohtades puud liinidele murdunud ja mastid murdunud,» ütles Klaassen. Rikkeid lisandub endiselt juurde, kuid õhtuks peaks ilmaprognooside kohaselt suurem torm vaibuma.

«Otsime rikkekohti, kõik brigaadid on väljas ja kõrvaldavad rikkeid, kuid tingimused on keerulised ja rikkeid on palju. Rikete kõrvaldamine jätkub öösel ja kindlasti ka homme. Seis on väga keeruline, aga anname endast parima, et elektriühendus taastada,» lisas Klaassen.

Lisaks elektrikatkestustele on torm kurja teinud ka teedel - teedele on murdunud palju puid ja päästeamet soovitab võimalusel vältida autodega liikumist.

«Viimase paari tunni jooksul on päästemeeskonnad üle Eesti olnud hõivatud sõiduteede vabastamisega, Lõuna-Eestis vajas üheaegselt teedelt eemaldamist üle saja puu,» teatas päästeamet. «Teed vabastatakse esimesel võimalusel, kuid ebamugavuste ja ohu vältimiseks soovitab päästeamet inimestel võimalusel tormipiirkonnas liiklemist vältida,» lisatakse teates.

Päästeameti soovitused tormi korral liiklemiseks:

Ära sõida autoga. Kui sõit on vältimatu, tangi auto ning võta kaasa laetud mobiiltelefon.

Sõidukit juhtides vali sobiv kiirus. Arvesta, et teele võib takistusi kukkuda.

Tugeva vihma korral peata sõiduk teeserval ning lülita sisse ohutuled. Ohutuled lülita sisse ka siis, kui teele langenud puu takistab edasi liiklumist – nii oled teistele liiklejatele märgatav ja vähendad raske õnnetuse juhtumise riski.

Lugeja Martin Paljak kirjutab: «Teekonnal Missost Tartusse oli valgust näha (kui Luhamaa piiripunkt välja arvata) alles Kanepis.»

FOTO: Martin Paljak

Lugeja Silver Koni kirjutab, et tema tee Elvast Tartusse osutus sama keeruliseks. Teel nägi ta ka bussi, mis oli teele murdunud puu taha seisma jäänud nii õnnetult, et sõidukile oli omakorda puu peale murdunud. «Viga õnneks keegi ei olnud saanud,» sõnas Koni.

FOTO: Silver Koni

Ilmateenistus on tugeva tuule tõttu andnud esimese taseme hoiatuse Saaremaale, Pärnumaale, Viljandimaale, Järvamaale, Jõgevamaale, Lääne-Virumaale ja Ida-Virumaale. Teise taseme hoiatus on antud Tartumaale, Valgamaale, Põlvamaale ja Võrumaale.

Ilmateenistuse hoiatuste kaart. FOTO: ilmateenistus.ee