Tormituuled on jätnud vooluta 62 000 majapidamist

Torm on jätnud elektrita üle 20 000 majapidamise.

Tugev tuul on põhjustanud hulgaliselt elektririkkeid. Täna kella 18 seisuga on tormituulte tõttu vooluta ligikaudu 62 000 majapidamist. Kõige rohkem on vooluta kliente Lõuna-Eestis.