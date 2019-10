Kuupäev teada: JYSK avab kohe-kohe Viljandis uksed

Lisaks Viljandisse laienemisele on JYSKi pressiteate kohaselt neile oluline ka kohalikele tööd pakkuda. Nii ei pea Viljandi tööotsijad linna piirist kaugele sõitma, et leiba teenida. Kaupluse juhataja Felika Nelis sõnas, et koos kaupluse avamisega sai uue ameti 13 inimest.