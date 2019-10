Coca-Cola Plaza teeb otseülekande maailma ühelt suurimalt e-spordi võistluselt

Suurvõistluse finaalis astub vastamisi 24 meeskonda 13 liigast, et ligi viie tunni jooksul selgitada, kes on League of Legendsi e-spordi ajaloo kõige olulisema võistluse parim.

Forum Cinemas programmispetsialist Henryk Johan Novod selgitas, et League of Legends (lühendatult LoL) on üks populaarsemaid meeskondlikke arvutimänge, mida mängib iga kuu üle 100 miljoni inimese ja mille võistlusi jälgib umbes kolm korda nii palju vaatajaid. «Seni on LoL-i ülekanded ka meie kinodes osutunud vägagi populaarseks ja loodame, et ka seekord saavad kohalikud fännid pühapäeva jooksul oma lemmikutele valjuhäälselt kaasa elada,» lausus Novod ning lisas, et väikese meenena ootab kõiki tulijaid ka spetsiaalne LoL-i kaelapael.