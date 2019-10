Elisa varustas ajutiselt Viljandimaa ja Lõuna-Eesti tugijaamad generaatoritega

Ilmastikuoludest tingitud elektrikatkestuste tõttu on Viljandimaal ja Lõuna-Eestis kohati häiritud Elisa mobiilne internet ja mobiilne kõneteenus 2G, 3G ja 4G võrgus. Mõjutatud piirkondades on leviolud tavapärasest nõrgemad, paiguti võib esineda ka levikatkestusi ning häireid mobiilside teenuste kasutamisel.

Elisa kinnitas, et nende spetsialistid tegelevad mõjutatud tugijaamades ööpäevaringselt elektrivõrgu taastamise ja tagamisega, et teenused toimiksid minimaalsete häiretega elektrikatkestusest mõjutatud piirkondades. Olulisemad tugijaamad on nüüdseks varustatud generaatoritega.