Youtube'i suunamudijad koguvad annetusi 20 miljoni puu istutamiseks

Kampaania teemaviitega #teamtrees sai tõuke 2019. aasta mais, mil Donaldsoni fännid soovitasid tal 20 miljoni jälgija kogumist tähistada 20 miljoni puu istutamisega. Idee imponeeris Donaldsonile ja tema enda sõnul on ta koos teiste suunamudijatega (Mark Rober, Rhett & Link, Marshmello, AsapScience, Simone Giertz, Jen Smith, The Try Guys jpt.) viimase viie kuu jooksul üles seadnud raamistikku, kuidas üritust promoda ja läbi viia.

Kampaania raames teevad Donaldson jt. koostööd Arbor Day Foundationiga, mis on maailma suurim puid istutav mittetulundusühing. Annetades spetsiaalselt kampaania jaoks loodud veebilehel või Youtube'i keskkonnas läheb iga annetatud dollar ühe puu istutamiseks. Teamtrees.org andmetel on artikli kirjutamise hetkeks kogutud juba üle kuue miljoni dollari.

Puude istutamist alustatakse 2020. aasta jaanuaris ning eesmärk on kõik 20 miljonit puud maasse saada hiljemalt detsembriks 2022. Samuti soovitakse kampaania raames puid istutada igal kontinendil peale Antarktika. Istutamisel peetakse ka silmas, et istutatud saaksid ikka kohalikud liigid, mis sobivad vastavasse kliimasse. Arbor Day Foundationi moto on istutada «õigeid puid õigesse kohta õigetel põhjustel».