Selver ehitab ümber Pelgulinna kaupluse

«Põhja-Tallinna klient on aina nõudlikum. Aasta tagasi avatud ja Pelgulinna Selveri naabruses asuv Kolde Selver on hea näide, et laia kaubavaliku ja uue kontseptsiooniga kauplust oli Pelguranna ja Pelgulinna inimestele hädasti vaja. Nüüd on aeg viia ka piirkonna teine kauplus uuele kontseptsioonile üle,» ütles Selveri juhatuse liige Kristi Lomp.