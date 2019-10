Head uudised: kõik suuremad asulad saavad täna elektriühenduse tagasi

«Meie põhitähelepanu on täna Põlvamaal, kus torm tegi kõige suuremat kahju. Viimased järgi jäänud rikked on väga keerulised, kus ühe liini peal on mitmes erinevas kohas puud peale langenud ning seetõttu on täpsete rikkekohtade tuvastamine aeganõudev,» sõnas Klaassen. «Täna hommikul hakkasime saatma SMS-sõnumeid neile klientidele, kelle elektriühenduse saame tänase päeva jooksul taastatud.»