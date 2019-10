Solarises avatakse reedel koertele mõeldud restoran

«Täna võtavad väga paljud inimesed oma koera linna tööle kaasa, mis tähendab seda, et kõik päevased toimetused ja ka poeskäigud tuleb ka koos temaga teha,» tõdes Lepikson ja lisas, et Solarisse on kõik viisakad lemmikud alati oodatud. «Sel reedel teeme neile aga ka lõuna välja,» lisas ta.

Reedel avatakse koertele mõeldud pop-up restoran seoses Solarise Urr & Nurr esinduse viieaastaseks saamisega ja see on esialgu eksklusiivne ühepäevane fenomen, ent Lepiksoni sõnul on Solaris keskus avatud ka mõttele sellest tulevikus püsiatraktsioon teha. Selle idee teostumine sõltub Lepiksoni kohaselt Urr & Nurri plaanidest ja huvist, kes on pop-up resto haldajaks.