Eesti ettevõtted plaanivad tõsta töötajate palku

«Üheteistkümnendat järjestikust sügist korraldatud tööandjate tööturu trendide uuringust joonistub välja, et paljudel Eesti ettevõtetel on jätkuvalt optimistlikud kasvuplaanid. Näib, et vaatamata majanduse jahenemismärkidele on Eestis ikkagi suur osa tööandjaid, kes näevad praegusel ajal suurepärast võimalust meeskonda vajalikku tööjõudu kaasata, kasvada ja turgu haarata,» kommenteeris uuringut Eesti suurima tööportaali CVKeskus.ee turundusjuht Henry Auväärt. «Tööandjate värbamisplaane ja palgatrende mõjutab suuresti ka töötajate aktiivsus tööturul – kvartalis vahetab tööd umbes 50 000 töötajat, seega tuleb olemasolevate töötajate lojaalsetena hoidmisel pidevalt jälgida, et ettevõtte palgatasemed oleksid konkurentsivõimelised,» lisas Auväärt.

«Värskest uuringust selgus lisaks, et viimasel poolaastal on põhipalkasid tõstnud juba ligi pooled (46%) tööandjad. Teistest sagedamini on tõstetud spetsialistide ja oskustööliste palgatasemeid, kõige vähem on palgatõusust osa saanud kontoriametnikud,» kommenteeris uuringu tulemusi Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder. «Kolmandik palku tõstnud tööandjatest on suurendanud kõikide töötajate põhipalkasid. Põhipalkade muutmise või muutmata jätmise otsust mõjutavad eelkõige organisatsioonide majandustulemused, samuti aga jätkuvalt ka tööturu olukord ja vajalike töötajate puudus. Kuna nii tööandjad kui ka töötajad on tööturul aktiivsed ning palgataset mõjutab sageli just töökoha vahetamine, on kasvanud ka vajadus ajakohase palgainfo järele,» sõnas Seeder lisaks.