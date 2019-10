Tumedad lood Fantaga

Vähendatud suhkrusisaldusega musta värvi Fanta, ehk siis veriapelsinimaitseline Fanta on eksklusiivselt müügis Selverites ja Maximas ning toode on kättesaadav juba praegu. Üle Eesti on müügis ca 30 000 0,5-liitrist pudelit, sõnas Coca-Cola Company Baltikumi avalike suhete juht Nele Normak.

«Veriapelsinimaitseline Fanta on madala kalorisisaldusega ning must värv on saavutatud taimse süsi lisamisel. Toote kontseptsioon on välja töötatud äriüksuse turunduse poolt koos meie R&D (research and development) meeskonnaga Brüsselis,» lisas Normak toote kohta.