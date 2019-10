Tuntud veebipood jättis kliendid raha ja kaubata

Teine klient tellis samalt leheküljelt juuni lõpus neli baaripukki, mis läksid kokku maksma 344 eurot. Tellimuse tegemise päeval kinnitas ettevõte, et tarneaeg on neli tööpäeva, kuid teatas hiljem, et tarneprobleemide tõttu võib tellimuse täitmine oluliselt viibida. Selle peale otsustas klient tellimusest loobuda. Ettevõte saatis tühistamise peale küll e-kirja, kus lubas raha tagastada nädala jooksul, kuid pole seda siiani teinud. Samuti on jätnud ettevõte maksmata veel 72.2 eurot laekatumba, 147.84 eurot diivanvoodi ja 89 eurot lamamistooli eest, mille tellimused kõik tühistati.

Ettevõtte juht ja omanik Lana Valo ütles Postimehele, et on olukorrast teadlik. «Endise tegevjuhi valede otsuste tõttu on firmal tekkinud kahjum, mille tõttu ei saanud me kauba eest õigel ajal tasuda ja tarnida seda õigel ajal klientidele. See on ka põhjus, miks pole me saanud rahatagastusi õigel ajal ära teha. Mul on väga kahju tekkinud olukorra pärast, kuid oma kohustustest ettevõte ei loobu, plaanime klientidele raha tagastada esimesel võimalusel juba lähiajal,» ütles Valo.