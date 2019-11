Tahke väljaheite võib Eestis südamerahuga posti panna

Küsimusele vastas Omniva meediasuhete juht Mattias Kaiv, kes selgitas, et tegemist on niivõrd spetsiifilise saadetise sisuga, et selle osas Ülemaailmse Postiorganisatsiooni poolt mingeid erinõudeid kehtestatud ei ole.

«Riigisiseselt ei ole saatmiseks piiranguid eeldusel, et saadetise sisu on pakendatud hermeetiliselt, ei tekita ebameeldivat lõhna, ega tekita ohtu, et see võiks määrida või rikkuda teisi postisaadetisi,» täpsustas Kaiv.