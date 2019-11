Tarbijad võitlevad aina enam oma õiguste eest

Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt läbi viidud uuringu eesmärk oli välja selgitada elanike teadlikkus tarbijakaitsest. Uuring annab ülevaate Eesti elanike hoiakutest ja käitumistest olukordades, kus esines tarbijakaitsealaseid probleeme. Uuring põhineb 1738 Eesti elaniku vanuses 18-74 aastat küsitlemise tulemustel.

Kui ühelt poolt nõustuti väidetega, et tarbijail on piisavalt informatsiooni, et kaupu otstarbekalt valida, siis murekohtadena toodi uurimuses välja, et pakendil olev informatsioon ei ole loetav või siis puudub eestikeelne kasutusjuhend.

«Hea meel on tõdeda, et tarbijate teadlikkus on tõusnud ning probleemide korral pöördutakse esmalt ikkagi kaupleja poole. Ameti peadirektorina valmistab mulle kahtlemata ka rõõmu, et rahulolu TTJA poolt pakutava abi ja lahendustega on kasvanud,» ütles TTJA peadirektor Kaur Kajak.

Uuringust nähtus, et paljud Eesti inimesed kasutavad ostmiseks nii kodu- kui välismaised e-poode. Vaid 22% küsitletutest ei ole kasutanud Eesti e-poode ja 29% välismaiseid. Samas selgus uuringu vastustest, et enim huvitas vastanuid, kuidas saab kaupa tagastada ja kellega vajadusel kontakti võtta. Vähem tunti huvi kaupleja tegeliku olemasolu vastu, kas on tegemist valmis- või eritellimustootega, ja millises riigis on kaupleja registreeritud. Viimased kaks on aga olulised, kuivõrd eritellimustooteid ei ole kaupleja kohustatud tagasi võtma ning kui ettevõtja asub väljaspool Euroopa Liitu, ei saa TTJA ega EL tarbija nõustamiskeskus kuidagi aidata.