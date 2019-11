Kummutame talverehvide müüte

Lamellrehv on vaikne ja mugav, aga naastrehv päästab kriitilisel hetkel elu - pooltõde

Naastrehv ehk rehv, mille kummis on spetsiaalsed naastud, tagab kindlasti parema juhitavuse ja pidamise kiilasjääl ning kinnisõidetud lumel. Selliste teeoludega võib naastrehv tõepoolest olla elupäästjaks. Naastrehve soovitatakse autojuhtidele, kes sõidavad palju erineva hooldustasemega teedel - näiteks külavaheteedel - mis võivad olla kehvasti lahti lükatud ja kus võib ette tulla jääd. Kuna öötundidel ja varahommikutel on temperatuur madalam ja jäite oht suurem, siis võiks öösiti sõitvad juhid valida naastrehvid.

Lamellrehv tagab naastrehvist parema juhitavuse ja pidamasaamise vihma- ja lörtsimärjal teel ja võib olla jällegi sellises olukorras elupäästjaks. Lisaks aitab lamellrehv ennetada üllatusi sügisel ja kevadel, sest naastu keelu ajal on sügiseti teel veel sügislehed ja ka maikuus võib ootamatult tulla maha lumi. Suures plaanis sobib lamellrehv esmase valikuna autojuhile, kes sõidab enamasti linnas või suurtel maanteedel, mis on hästi hooldatud.

Lamellrehviga võib sõita aastaringselt ilma rehvivahetuseta - vale

Lamellrehviga võib sõita küll aastaringselt, aga meie kliimas ja teeoludega ei saa see olla sama lamellrehv. Põhjamaal sobib talviseks kasutamiseks vaid pehme seguga talverehv, sest see ei kaota enda omadusi madalal temperatuuril. Müügilt võib leida ka odavamaid ja kõvema seguga talverehve, aga need on mõeldud maheda kliimaga Kesk-Euroopa talve.

Lamellrehv sobib linna, naastrehv maanteele - pooltõde

Üldistades võib öelda, et naastrehv sobib käredasse külma ning lamellrehv sombusesse ja lörtsisesse talve, aga Eesti ilm on tavaliselt mitmepalgeline, mis teebki otsustamise keeruliseks. Lamellrehv sobib valdavalt linnasõite tegevale autoomanikule paremini, aga lamellrehv sobib hästi ka suurtele põhimaanteedele, mis on reeglina hästi hooldatud. Naastrehvi võiks eelistada kõik need, kes sõidavad erineva hooldustasemega teedel, muuhulgas väikestel külavaheteedel, samuti neile, kes liiklevad sageli varastel hommiku- või hilistel öötundidel.

Lamellrehv on müügistatistikas naastrehvist ette läinud - vale

Lamellrehve ostetakse üha enam ja võib arvata, et ühel hetkel need lähevadki naastudest mööda, aga täna müüakse siiski naastrehve pisut rohkem kui lamelle. Kuna rehvi eluiga on reeglina pikem kui aasta või paar, siis võib väita, et vähemalt 60-protsendil Eesti teedel liikuvatel autodel on talvel praegu veel all naastrehvid.

Rehve vahetatakse välja kahekaupa ja uued rehvid pannakse vedava silla alla - vale