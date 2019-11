Nike avab Ülemistes Baltikumi suurima esinduse

Kuna senine pood oli kasvava nõudluse jaoks lihtsalt pisut väikseks jäämas, siis seepärast oligi vaja kauplusele täiendavat pinda, selgitas Nike tegevjuht Rainer Tops. Ülemiste uus kauplus on suurim Nike kauplus Baltikumis ja selle puhul on tegemist uusima Nike kaupluste kontseptsiooniga. Topsi sõnul leiab klient sealt kõige laiema ja uuema valiku Nike tooteid jooksuks, treeninguks ja vabaks ajaks.

Avamisnädalal on poes kogu kaup 25% soodustusega ning avamisüritusel toimuvad ka loosid, kus jagatakse auhindadena tooteid ja poekrediiti. Avapäeva Ülemistes juhib Daniel Levi Viinalass ning Nike kinnitas, et oodata on ka üllatusesinejaid.