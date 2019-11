Lufthansa avas Tallinna lennujaamas uue liini

«See, et Lufthansa alustab lendamist Tallinnast juba teise sihtkohta on meie jaoks märgilise tähendusega. München on reisijate hulgas väga populaarne sihtkoht ning suurepäraste ühendustega sõlmjaam jätkulendudele suundumiseks. Suusafännidele on see ilmselt samuti hea uudis, sest Müncheni lennujaamast on suusanõlvad 2-tunnise autosõidu kaugusel,» rääkis Tallinna lennujaama kommertsdirektor Eero Pärgmäe.