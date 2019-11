Küünlakullerteenus oli esialgu hingedepäeva eri

«Hingedepäeva kampaania oligi selleks, et testida turu valmisolekut seda laadi teenustele ja ka ise proovida, et kui valmis me oleme ja kui võimelised arendama järgmiseid teenuseid,» selgitas firma üks kolmest asutajast Gerli Palgi, kes kinnitas ka, et ettevõtte lõplik eesmärk on vahendada hoopis rahvusvahelisi hauahoolduse teenuseid. Nende arengukava näeb ette veebiplatvormi loomist, millel kokku viia hauahooldusteenuste huvilised ja taoliste teenuste osutajad ning Gratitude Services ise oleks vahendaja rollis – natuke nagu Bolt ja Wolt.

«See teenuse arendus - et kuidas täpselt hakkab see kõik toimuma - on veel väljatöötamisel ja -mõtlemisel. Et kui palju saavad teenusepakkujad enda vahenditega hakkama ja kui palju me neile vahendeid kohale toimetame. Meie pakuksime neile mugavat veebiplatvormi, mis sisaldaks olulist informatsiooni, kuid mis erineks tarbija vaatest,» avas Palgi ettevõtte lähitulevikku ja eesmärke lähemalt. Hingedepäeval käivitatud teenust pakkusid firma kolm asutajat ise, lisaks Gerli Palgile veel Anton Yurchenko ja Allan Selirand.

Järgmise sammu loodab Gratitude Services astuda jõuludeks, mil soovitakse samalaadset küünlaveo teenust osutada.

Hauaplatside hoolduse tellimine Gratitude Services vahendusel muutub klientidele regulaarselt kasutatavaks siis, kui ettevõte saab viimistletud tehnoloogia, millega kiiresti surnuaedu kaardistada, ning arendab oma kodulehte piisavalt, et sellelt tellimuste tegemine oleks mugav ja selge. Palgi kinnitas, et kui need kaks tõket ületatakse, siis jääb hauaplatside otsingumootor nende kodulehele üles (hetkel oli see kasutatav ainult hingedepäeva jaoks) ja sealt saab siis tellida teenuseid juba erinevateks tähtpäevadeks ette.