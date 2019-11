10 aastat vana McDonald'si eine näeb endiselt võrdlemisi kõbus välja

«Ma olin kuulnud, et McDonald'si tooted ei lagune kunagi ja tahtsin oma silmaga näha, kas see on tõsi või mitte,» selgitas toote omanik, kes hoidis ostetud burgerit ja friikaid algselt kilekotis oma garaažis. Peale kolme aastat, mil Smarason ei täheldanud toote puhul erilist kõdunemist, tahtis ta selle annetada Islandi rahvusmuuseumile, ent kuna muuseumi esindaja teatas, et neil pole häid tingimusi toidu hoiustamiseks anti eine varsti Smarasonile tagasi. «Ma arvan, et nad tegid hinnangulise vea, kuna see hamburger säilitab end ise,» sõnas Smarason, et rahvusmuuseum poleks pidanud muretsema, kus ja kuidas kõnealust burgerit hoida.