Lasnamäele kerkib suur autokeskus

MotorCenteri-nimeline ärihoone asub Lasnamäel Tähesaju äripargis ning see avatakse 2020. aasta detsembris, teatas YIT.

Hoone on projekteeritud spetsiaalse auto-moto valdkonna tervikkompleksina, kus leidub kaubanduse, sõiduki teeninduse, lao- ja büroo-otstarbega ruume. Kõik äripinnad on varustatud suurte tõstväravatega sõidukite sissepääsuks, teeninduspinnad on läbisõidetavad.