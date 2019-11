Tallinnasse rajatakse elava taimkattega büroohoone

Hepsori juhatuse liige Henri Laks ütles, et Grüne kontorihoonet võiks tegelikult pidada nii-öelda A+ energiaklassiga kontorihooneks. «Rohebüroo uuenduslikud tehnoloogilised lahendused säästavad keskkonda, hoiavad kontorite ülalpidamiskulud kontrolli all ning aitavad luua ka töötajatele parema töökeskkonna,» kinnitas Laks.

Hepsor on Eesti esimene rohebüroohoonete arendaja, kelle eestvedamisel on valminud ka Tallinna senised ainsad rohebürood aadressil Järvevana 7b ja Sõpruse pst 157. «Mõlemad tehnoloogiliselt uuenduslikud, säästlikud ja hea töökeskkonnaga büroohooned olid juba valmimise hetkeks täielikult välja renditud,» kinnitas Laks, et huvi rohelist mõtteviisi esindavate majade vastu on järjest kasvav.