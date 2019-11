Müüt murtud: suur ülevaade paljastas Helsingi ja Tallinna hinnakäärid

Eesti Konjunktuuriinstituudi septembrikuine võrdlus Eesti ja Soome hinnatasemest näitab, et kaupade ja teenuste hinnad on Tallinnas üldjuhul oluliselt madalamad kui Helsingis ja Eesti on Põhjamaadest tuleva turisti jaoks soodsate hindadega riik. Hinnavahe Tallinna kasuks on eriti tuntav just teenuste hindades.