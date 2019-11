Coopi pangakaardiga saab varasemast suuremaid soodustusi

Coop Panga igapäevapanganduse juhi Teet Keremi sõnul on lisasoodustused kättesaadavad kõigile soovijatele – nende kasutamiseks tuleb lihtsalt avada Coop Pangas arvelduskonto ja maksta poes Coop Panga kaardiga. „Coop Panga arvelduskontot saab avada lihtsalt ja kiiresti Coop Panga kodulehel. Pangakaardi saadab pank seejärel kliendile postiga koju,« selgitas Kerem.

Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast universaalpangast. Coop Pangal on üle Eesti 15 pangakontorit ja 28 pangapunkti. Panga igapäevapanganduse kliendiarv ulatus septembri lõpuks 56 300 inimeseni. Panga enamusomanikeks on Coopi piirkondlikud tarbijate ühistud, mille müügivõrgustikku kuulub 330 kauplust.