Eestlased ostavad aina enam uusi autosid

Oktoobris müüdi Eestis 2057 uut sõiduautot, mida on 19,7% rohkem kui eelmisel aastal (1724 müüdud autot). Suured kasvunumbrid on siiski tingitud ebaproportsiaalsetest võrdlusandmetest ja täpsemat olukorda turul näitab kümne kuu müük, mis tänavu ületab möödunud aasta sama perioodi tulemuse 1,9%-ga. Kokku on tarbijad tänavu ostnud 22675 uut sõiduautot.