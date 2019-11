Yves Rocher avas Kristiine keskuses esinduse

Kauplus avatakse Yves Rocher Baltikumi esindaja Iuliia Kolotova sõnul jätkuva nõudluse egiidi all. «Suur ostjaskond Eestis ärgitas meid avama esimest kauplust. Kuna nõudlus ei ole ka pärast seda vaibunud, otsustasime avada ka teise kaupluse kesklinna inimesi ühendavas Kristiine keskuses.»

Kristiine keskuse juht Linda Eichler sõnas, et nende peaeesmärgiks keskuse uuendamisel oli pakkuda mitmekülgsemat kaupluste ja toodete valikut. «Seetõttu on meil hea meel, et saame kaubanduskeskuses ostlejatele pakkuda praktilise ning teadusliku kvaliteediga ilutooteid,» sõnas Eichler.